Esercito Alfa Romeo Zagato pronta per la 1000 Miglia 2025

L’iconica 1000 Miglia sta per tornare nel cuore dell’Italia, e quest’anno l’Esercito Alfa Romeo Zagato si prepara a lasciare il segno. Con tre equipaggi pronti a sfidare oltre 1600 km di emozioni, stile e storia, questa gara rappresenta un viaggio nel passato che rievoca l’eccellenza italiana. La passione e l’ingegno si incontrano in un’altra avventura epica: scopriamo insieme cosa rende questa corsa un evento unico al mondo.

Roma, 16 giu. (askanews) – La storica manifestazione automobilistica “1000 Miglia” è di nuovo in pista con l’Esercito Italiano che partecipa con tre equipaggi a bordo di affascinanti modelli di auto storiche provenienti dal Museo Storico della Motorizzazione. Centinaia di autovetture d’epoca percorreranno oltre 1600 km suddivisi in 5 tappe, partendo e rientrando nella città di Brescia, come da tradizione. Lungo il percorso, le auto faranno sosta nelle città di San Lazzaro di Savena (Bo), Roma, Cervia – Milano Marittima e Parma, con passaggi in altri comuni del Nord e Centro Italia. L’Esercito Italiano schiererà tre prestigiose vetture: l’Alfa Romeo 6C 1750 SS “Zagato” del 1929, la Lancia Aprilia Berlina 2^ serie del 1939 e la Fiat “Campagnola” del 1951, nella versione “Autovettura da ricognizione (AR 51)”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

