Esce il 1° agosto Urban Impressionism Piano Solo di Dardust

Preparati a immergerti in un mondo di suoni sofisticati e innovativi: il 1° agosto, Dardust ci sorprende con Urban Impressionism (Piano Solo), un EP di otto opere raffinate che reinterpretano i brani del suo ultimo progetto. Questa raccolta rivoluzionaria unisce musica e architettura, sfidando le convenzioni della neoclassica e aprendo nuove frontiere artistiche. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica contemporanea e non solo...

Milano, 16 giu. (askanews) – Esce il 1° agosto Urban Impressionism (Piano Solo), l’ep di 8 perle suonate in piano solo, versioni alternative di alcuni dei brani contenuti nell’omonimo ultimo progetto discografico di Dardust, uscito a novembre per Artist First e Sony Masterworks, un lavoro che sfida le convenzioni della musica neoclassicacontemporanea, abbattendo i confini tra le arti e unendo musica e architettura. L’ep contiene le versioni al piano di 8 dei brani di Urban Impressionism, il primo singolo Nuage for a Fading Sky – Piano Solo è fuori il 20 giugno su tutte le piattaforme digitali. Il brano è una metafora della ricerca di fiducia in se stessi nel momento in cui tutto sembra confuso e incerto, è l’immagine di un pensiero che si ricostruisce gradualmente, diventando chiaro e concentrato, mentre fermarsi, meditare e rigenerarsi diventa essenziale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

