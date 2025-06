Esce dal cancello di casa e viene travolto da un' auto | grave bambino di 3 anni

Un incidente drammatico scuote Rho, nel Milanese: un bambino di soli tre anni è stato travolto da un'auto all'uscita di casa. Le sue condizioni appaiono gravissime a causa di un grave trauma cranico, lasciando la comunità in apprensione. La vicenda sottolinea l'importanza di massima prudenza e attenzione in ogni momento, specialmente nei quartieri residenziali dove la sicurezza dei più piccoli deve essere prioritaria. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa triste vicenda.

Un bambino di appena tre anni è stato travolto da un'auto a Rho, nel Milanese, nel pomeriggio di lunedì. Secondo le primissime indicazioni, il bimbo è in condizioni gravi a causa di un importante trauma cranico. Incidente a Rho, grave bambino di 3 anni L'incidente si è verificato dieci. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Esce dal cancello di casa e viene travolto da un'auto: grave bambino di 3 anni

In questa notizia si parla di: anni - bambino - travolto - auto

Napoli, un bambino di 9 anni sfreccia tra la folla su una mini moto: denunciati i genitori - ha attirato l'attenzione delle autorità. I genitori del bambino sono stati denunciati per aver permesso al figlio di utilizzare il veicolo in un'area non idonea, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

Bambino di 3 anni esce dal cancello di casa a Rho e viene travolto da un’auto di passaggio Vai su Facebook

Bambino di tre anni travolto da un'auto nel Milanese: è grave; Bambino di 3 anni esce dal cancello di casa a Rho e viene travolto da un'auto di passaggio: è grave; Rho, bambino di 3 anni travolto da un’auto e sbalzato sull’asfalto: è in gravi condizioni.

Bambino di 3 anni esce dal cancello di casa a Rho e viene travolto da un’auto di passaggio: è grave - Un bambino di 3 anni è ricoverato al Niguarda dopo essere stato travolto da un'auto a Rho (Milano) nel pomeriggio del 16 giugno ... Lo riporta fanpage.it

Rho, bambino di 3 anni travolto da un’auto e sbalzato sull’asfalto: è in gravi condizioni - Il piccolo è stato ricoverato al Niguarda di Milano per un trauma cranico: per fortuna non è in pericolo di vita. Riporta msn.com