Escalation Iran-Israele Susi Snyder Ican | La deterrenza nucleare non significa pace

In un contesto di crescente tensione tra Iran e Israele, le parole di Susi Snyder, coordinatrice di Ican, ci ricordano che la deterrenza nucleare non garantisce la pace, ma perpetua minacce e instabilità. Fondata nel 2007 e premiata con il Nobel nel 2017, l'organizzazione lavora per abolire le armi nucleari. È fondamentale comprendere che un equilibrio basato sulla paura non può sostituire un vero dialogo di pace e sicurezza duratura.

“La deterrenza nucleare non è una garanzia di pace. È una giustificazione per il possesso di armi che rappresentano una minaccia perpetua”. Così, in esclusiva in esclusiva per Notizie.com, Susi Snyder, coordinatrice del programma Ican (International campaign to abolish nuclear weapons). L’organizzazione no-profit per il bando delle armi nucleari è stata fondata a Melbourne nel 2007. Ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2017. (ANSA FOTO) – Notizie.com Abbiamo analizzato con Snyder della pericolosa escalation tra Israele ed Iran. 🔗 Leggi su Notizie.com