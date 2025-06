Escalation Iran-Israele | l’Italia monitora i connazionali Israele distrugge un terzo dei lanciamissili iraniani

L’escalation tra Iran e Israele mette in allerta la comunità internazionale, e l’Italia si mobilita per proteggere i propri cittadini. Con il recente attacco che ha distrutto un terzo dei lanciamissili iraniani, la tensione aumenta. Il ministro degli Esteri Tajani assicura che ambasciate e consolati sono impegnati nell’assistenza, mentre sempre più italiani lasciano l’Iran. La situazione rimane critica e in rapido divenire, richiedendo attenzione costante da parte delle autorità italiane.

L’escalation del conflitto tra Iran e Israele tiene in apprensione la comunità internazionale, con l’Italia che monitora attentamente la situazione dei propri cittadini presenti nella regione. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato al Tg1 che il governo sta seguendo “la situazione” dei “connazionali, sia in Iran che in Israele”, con ambasciate e consolati “al lavoro per assisterli”. I cittadini italiani iniziano a lasciare l’Iran. La situazione sul campo ha costretto alcuni italiani a muoversi autonomamente. “Naturalmente non si può partire in aereo né dall’Iran né da Israele”, ha spiegato Tajani, aggiungendo che “qualcuno ha già cominciato a spostarsi in auto” e “dunque ci saranno già alcuni italiani che lasceranno Teheran in automobile”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Escalation Iran-Israele: l’Italia monitora i connazionali, Israele distrugge un terzo dei lanciamissili iraniani

