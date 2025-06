Esami di Stato II ciclo 2024 25 | materiali utili a cura di USR Sicilia

Se sei un docente o un candidato agli Esami di Stato del secondo ciclo 2024/25, non puoi perderti le risorse fondamentali messe a disposizione dall'USR Sicilia. Pubblicati in occasione della riunione del 13 giugno, questi materiali rappresentano uno strumento prezioso per affrontare con sicurezza e preparazione questa importante fase. Scopri come sfruttarli al meglio per un esame di successo, perché una buona preparazione fa la differenza.

L'USR Sicilia pubblica i materiali illustrati ai Presidenti nella riunione di servizio dello scorso 13 giugno. L'articolo Esami di Stato II ciclo 202425: materiali utili a cura di USR Sicilia . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

