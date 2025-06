Ernst Knam festeggia 15 anni di matrimonio con la moglie e rinnova le promesse | Un giorno speciale da celebrare

Un’occasione davvero speciale per Ernst Knam, il celebre maestro del cioccolato, che ha celebrato 15 anni di amore con la sua Alessandra Mion, conosciuta come Frau Knam. In un giorno carico di emozioni, il giudice di Bake Off Italia ha rivissuto i momenti più belli rinnovando le promesse in un luogo speciale, simbolo di un amore duraturo. Un esempio di passione e dedizione che continua a incantare tutti. Continua a leggere.

Ernst Knam ha festeggiato 15 anni di matrimonio con Alessandra Mion, conosciuta come Frau Knam. Il noto giudice di Bake Off Italia e 're del cioccolato' ha rinnovato le promesse con la moglie, scegliendo lo stesso luogo di 15 anni fa. Sui social il racconto della giornata e una lunga dedica d'amore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

