Eric Dane malato di SLA | Il braccio destro non funziona più

Eric Dane, noto attore di successo, ha recentemente condiviso un aggiornamento toccante sulla sua battaglia contro la SLA. Con coraggio e sincerità , ha rivelato che il progresso della malattia ha portato alla perdita di funzionalità del suo braccio destro, una sfida che affronta con determinazione. La sua testimonianza mette in luce l'importanza di sensibilizzare e sostenere chi combatte questa difficile condizione, ispirando speranza e resilienza in tutti noi.

Eric Dane è tornato a parlare della sua malattia ed ha spiegato come sta progredendo: adesso il braccio destro non gli funziona più. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Eric Dane, malato di SLA: “Il braccio destro non funziona più”

In questa notizia si parla di: eric - dane - braccio - destro

Eric Dane in lacrime dopo la diagnosi di SLA: “Non sento di essere arrivato alla mia fine” - Eric Dane, emozionato e sincero, ha condiviso la sua battaglia contro la SLA in un’intervista toccante, chiedendosi come affrontare questa sfida senza arrendersi.

#PedroPascal ha evitato per un soffio un momento imbarazzante: ha fermato #JoaquinPhoenix proprio mentre stava per alzare il braccio in un gesto che, fuori contesto, avrebbe potuto ricordare un saluto storicamente controverso. Il tutto è avvenuto a pochi ist Vai su Facebook

Eric Dane, l'attore di Grey's Anatomy ha la Sla: «Il braccio destro è bloccato, tra poco perderò anche l'altro; Eric Dane e il dramma della Sla: Il braccio destro non funziona più; Eric Dane, star di Grey's anatomy: “Per colpa della Sla il braccio destro non funziona più”.

Eric Dane, l'attore di Grey's Anatomy ha la Sla: «Il braccio destro è bloccato, tra poco perderò anche l'altro» - Eric Dane, il dottor Mark Sloan della serie tv Grey's Anatomy, racconta la sua difficile convivenza con la Sla. Scrive msn.com

Eric Dane e il dramma della Sla: "Il braccio destro non funziona più" - In un'intervista alla Abc Eric Dane ha aggiornato sull'evoluzione della Sla, che gli è stata diagnosticata ad aprile: "Il braccio destro non funziona più" ... Come scrive msn.com