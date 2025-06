Eric Dane è malato di Sla il dramma del dottor Sloan di Grey’s Anatomy | Il braccio destro non funziona più I segnali ignorati – Il video

Eric Dane, il celebre Dottor Sloan di Grey’s Anatomy, ha aperto il suo cuore rivelando una battaglia personale contro la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. In un’intervista emozionante, ha condiviso le difficoltà di vivere con questa malattia che progressivamente lo sta privando dell’uso delle mani e delle braccia. Un racconto toccante di coraggio e speranza, che ci invita a riflettere sulla forza interiore di chi affronta sfide estreme.

Ha rivelato di essere malato di Sla Eric Dane, l’attore che ha fatto innamorare milioni di fan nei panni del dottor Mark Sloan nella serie Tv Grey’s Anatomy. In un’intervista a Good Morning America su Abc,l’attore ha raccontato della sua battaglia contro la malattia, che ormai si fa sempre più evidente sul suo corpo. «Il braccio destro non funziona più – ha confessato Dane – tra pochi mesi perderò anche il sinistro». L’attore aveva già rivelato lo scorso aprile di aver ricevuto la diagnosi di sindrome laterale amiotrofica, ma ora ha deciso di rivelare più dettagli sulle sue condizioni ai suoi fan. 🔗 Leggi su Open.online

