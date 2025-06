Ergastolo al medico torturatore al servizio di Assad | era scappato in Germania insieme ai rifugiati

Un medico siriano, coinvolto in atroci torture e crimini contro l'umanità sotto il regime di Bashar al-Assad, è stato condannato all'ergastolo in Germania. Fuggito nel 2015 con altri rifugiati, ha operato come chirurgo ortopedico fino al suo arresto nel 2020. Questa condanna rappresenta un importante passo nella giustizia internazionale, dimostrando che nessuno può sfuggire alle proprie responsabilità, anche lontano da casa.

Un medico siriano, uno degli aguzzini che torturavano e uccidevano gli oppositori del regime di Bashar al-Assad, è stato condannato all'ergastolo in Germania. L'uomo era arrivato nel Paese nel 2015, e ha lavorato come chirurgo ortopedico fino al suo arresto avvenuto nel 2020, dopo essere stato. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Ergastolo al medico torturatore al servizio di Assad: era scappato in Germania insieme ai rifugiati

In questa notizia si parla di: ergastolo - medico - assad - germania

Un medico siriano condannato all’ergastolo in Germania per crimini contro l’umanità - Un episodio che scuote le coscienze e mette in luce i drammi nascosti dietro il conflitto siriano: un medico, accusato di orribili crimini contro l’umanità, condannato all’ergastolo in Germania dopo un lungo e complesso processo.

Ergastolo al medico torturatore al servizio di Assad: era scappato in Germania insieme ai rifugiati; Germania, ergastolo per medico siriano; Torturava oppositori di Assad, in Germania ergastolo a medico siriano.

Torturava oppositori di Assad, in Germania ergastolo a medico siriano - evolCoverUrl="2149306_sd_6850177f6141a_1750079359. Lo riporta affaritaliani.it

Ergastolo al medico torturatore al servizio di Assad: era scappato in Germania insieme ai rifugiati - Il 40enne Moussa è stato accusato di numerose atrocità in ospedali militari e carceri contro gli oppositori del presidente spodestato. Da europa.today.it