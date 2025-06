Eredità sospetta da 400mila euro alla giovane amica | la donna a processo per circonvenzione di incapace

Una storia di eredità inaspettata e sospetti di manipolazione scuote Belluno. Un’anziana agricoltrice, riconoscendo affetto e gratitudine, lascia un patrimonio da 400 mila euro a una giovane amica, ma le accuse di circonvenzione d’incapace portano ora la donna a processo. La vicenda mette in discussione i confini tra generosità e inganno, con la sentenza attesa in ottobre. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

