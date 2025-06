Erasmus+ studenti spagnoli e greci alla scoperta di Caposele

Venti studenti provenienti dalla Grecia e dalla Spagna stanno per vivere un'esperienza unica nel cuore di Caposele, tra tradizioni, cultura e scoperte. Organizzata nell’ambito del progetto "Erasmus+", questa iniziativa promette di arricchire i giovani con momenti di confronto e crescita. Presentata questa mattina presso il Circolo della Stampa di Avellino, l’evento segna un importante passo verso la promozione di scambi interculturali e opportunità educative a livello internazionale.

Venti studenti provenienti dalla Grecia e dalla Spagna in arrivo a Caposele per un'esperienza culturale formativa, organizzata nell'ambito del progetto "Erasmus+". L'iniziativa è stata presentata questa mattina, presso il Circolo della Stampa di Avellino, dal presidente di Info Irpinia Francesco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Erasmus+, studenti spagnoli e greci alla scoperta di Caposele

In questa notizia si parla di: erasmus - studenti - caposele - spagnoli

Cultura, spiritualità e amicizia nel viaggio erasmus degli studenti dell’istituto omnicomprensivo di Alanno in Galizia [FOTO] - Un gruppo di studenti dell'istituto omnicomprensivo di Alanno ha vissuto un'esperienza indimenticabile in Galizia, grazie al progetto Erasmus in collaborazione con l'Ies Gregorio Fernandez di Sarria.

Erasmus+, studenti spagnoli e greci alla scoperta di Caposele.

Erasmus, studenti spagnoli e insegnanti francesi ospiti a Bisceglie - grazie a un’entusiasmante iniziativa di interscambio nell’ambito del programma Erasmus+» hanno evidenziato dallo staff ... Segnala bisceglielive.it

Erasmus +, l’Ic Regina Margherita_Da Vinci abbraccia gli studenti spagnoli dell’Ies Salzillo di Alcantarilla - di crescita personale e culturale per i nostri studenti, che hanno potuto confrontarsi con ... Si legge su corriereirpinia.it