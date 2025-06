Equitazione | i preconvocati dell’Italia per gli Europei di salto ostacoli a La Coruña

La passione per l’equitazione italiana continua a crescere, e l’attesa per gli Europei di salto ostacoli a La Coruña si fa sempre più palpabile. Mentre i preconvocati preparano il campo, il mondo degli appassionati si domanda chi rappresenterà l’Italia nella sfida estiva in Spagna. Sono 9 i binomi che puntano alla qualificazione definitiva, pronti a mostrare talento e determinazione. Ci sono...

La stagione internazionale del salto ostacoli non si ferma mai. E cosi, in vista degli Europei 2025 che si terranno a La Coruña dal 16 al 20 luglio, lo staff tecnico della Federazione Italiana Sport Equestri, ha reso nota la lista dei preconvocati per l’evento che si svolgerà in Spagna nel corso dell’estate. Sono 9 i binomi scelti, da cui poi andrà effettuata una scrematura che porterà a 4 concorrenti in gara insieme ai loro cavalli. Ci sono tutti i big: da Emiliano Bicocchi a Paolo Paini, passando per Piergiorgio Bucci, Emanuele Camilli, Giacomo Casadei, Lorenzo De Luca, Emanuele Gaudiano, Giulia Martinengo Marquet e anche Riccardo Pisani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione: i preconvocati dell’Italia per gli Europei di salto ostacoli a La Coruña

In questa notizia si parla di: preconvocati - europei - salto - ostacoli

Europei di Atletica 2024 a Roma, il medagliere: Italia al primo posto con record assoluto; Equitazione: i preconvocati dell’Italia per gli Europei di salto ostacoli a La Coruña.

Campionati Europei di salto ostacoli di La Coruña: ecco la ‘long list’ degli azzurri - Campionati Europei di salto ostacoli di La Coruña: ecco la ‘long list’ degli azzurri ... Da politicamentecorretto.com

Campionati Europei Giovanili di Salto Ostacoli: ecco la long list - Individuati dieci binomi Young Rider, Junior e Children di interesse federale per l’attività preparatoria in vista dell’appuntamento continentale La Federazione Italiana Sport Equestri, attraverso il ... fise.it scrive