Entrano in servizio 16 nuovi autobus suburbani a metano | destinati anche a Brindisi

Entrano in servizio 16 nuovi autobus a metano, pronti a rivoluzionare il trasporto pubblico in Puglia e a brindisi. Questi veicoli, parte dei 148 acquistati con fondi del Piano Nazionale Complementare al PNRR, rappresentano un passo importante verso una mobilità più sostenibile. Come i precedenti 132 autobus, anche questi ultimi modelli promuovono un futuro più verde, migliorando la qualità della vita di cittadini e visitatori.

Entro il prossimo mese verranno immatricolati e saranno pronti per entrare in servizio gli ultimi 16 autobus suburbani a metano, appartenenti alla fornitura dei 148 acquistati da Regione Puglia con le risorse del Piano Nazionale Complementare al Pnrr– D.M. 3152021. Come i precedenti 132 autobus.

