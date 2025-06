Entra in ospedale con una pistola nascosta uccide la moglie ricoverata e si suicida

Tutto è avvenuto in un attimo di follia e dolore: un uomo, nascosto dietro una maschera di apparente normalità, entra in ospedale ad Angera, nel Varesotto, con una pistola. La tragedia si consuma tra le mura di una struttura che avrebbe dovuto essere un luogo di cura e speranza, trasformandosi in scena di un dramma inimmaginabile. Ma cosa ha portato a questa atroce conclusione?

È entrato in ospedale con una pistola nascosta e ha sparato alla moglie, ricoverata nella struttura, uccidendola. La tragedia è avvenuta ad Angera, piccolo comune del Varesotto. L'uomo ha poi rivolto l'arma verso se stesso facendo e si è suicidato. Che cosa è successo Tutto è avvenuto. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Entra in ospedale con una pistola nascosta, uccide la moglie ricoverata e si suicida

