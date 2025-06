Enrico Montesano | Imitavo anche le galline La politica? Il mio errore

Enrico Montesano celebra un traguardo importante: 80 anni di vita, ricca di successi e momenti indimenticabili. Dalla sua unica capacità di imitare anche le galline alla politica, il comico romano ha saputo conquistare generazioni con il suo talento autentico. Ricordando i giorni di ‘Che domenica amici’ e il primo incontro con l’amore, Montesano rivela i segreti dietro ai suoi personaggi e alle sue irresistibili gag. La sua storia è un inno alla passione e all’autenticità nel mondo dello spettacolo.

Milano, 16 giugno 2025 – Enrico Montesano ha compiuto 80 anni. Il ricordo più bello? “Innanzitutto 80 è l’età anagrafica. Quella biologica è diversa: io me ne sento 60. I ricordi belli sono tanti.Il primo? Quando ho conosciuto mia moglie. Professionalmente, il giorno in cui ho visto che la mia comicità funzionava, alla trasmissione ‘Che domenica amici’, dove facevo Felice Allegria”. Come nacque il suo fortunato personaggio? “In un localino che si chiamava ‘Il Puff’, di Lando Fiorini. Un giorno Lando mi disse: vuoi venire? E lì inventai quel personaggio, tipicamente romano, che faceva il finto tonto per riuscire a cavarsela. 🔗 Leggi su Quotidiano.net