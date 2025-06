Energia senza fili percorsi 8,6 chilometri nell' atmosfera e prodotti 800 W | DARPA stabilisce un nuovo record

Immagina un futuro in cui l’energia viaggia senza fili, attraversando l’atmosfera con precisione e potenza. La DARPA ha appena infranto ogni limite, trasmettendo 800 watt su 8,6 chilometri nel New Mexico, un record storico che apre nuove frontiere per l’energia wireless. Questa innovazione promette di rivoluzionare il modo in cui produciamo e distribuiamo energia, rendendo il nostro modo di vivere più sostenibile ed efficiente. Scopriamo come questa tecnologia cambierà il nostro domani.

DARPA ha "trasmesso 800 watt via laser" per 8,6 km nel New Mexico, stabilendo un nuovo record per il programma POWER e aprendo la strada alla distribuzione di energia wireless su lunga distanza.

Laser militare DARPA trasmette energia a 8,6 km: è un record assoluto - La trasmissione di energia a distanza, un obiettivo a lungo inseguito sia in ambito civile che militare, ha appena raggiunto un nuovo traguardo grazie al programma POWER della DARPA, l'agenzia ... Secondo msn.com