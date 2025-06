Energia atomica | l’Italia ufficializza la svolta ed entra nell’Alleanza nucleare europea

L’Italia ufficializza la svolta energetica: entra nell’alleanza nucleare europea, segnando un passo decisivo verso una transizione sostenibile. Pichetto Fratin sottolinea come questa scelta sia coerente con le politiche del governo, che promuovono la neutralità tecnologica per garantire un futuro energetico più sicuro ed ecologico. Una mossa strategica che potrebbe rivoluzionare il panorama energetico nazionale e europeo, aprendo nuove prospettive di innovazione e sostenibilità.

Nucleare: Regione Lombardia firma accordo con l'Agenzia per l'energia atomica - La regione Lombardia firma un accordo con l'Agenzia per l'energia atomica, puntando a valorizzare l'energia nucleare come leva per la transizione ecologica.

