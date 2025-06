Endurance equestre a Castiglione del Lago il campionato europeo

Milano, 16 giu. (askanews) - L'endurance equestre europeo si dà appuntamento a Castiglione del Lago. Sabato 21 giugno, lo Zigulì FEI Endurance European Championship 2025 porterà in Umbria 70 binomi in rappresentanza di 21 nazioni europee. In palio, i titoli continentali individuali e a squadre, su un percorso tecnico spettacolare di 160 km, che si snoda tra borghi, colline e sentieri affacciati sul Lago Trasimeno. Nella lista ufficiale dei binomi iscritti spiccano i campioni d'Europa in carica: il team francese, medaglia d'oro a squadre, e la tedesca Sabrina Arnold, oro individuale. Tra i protagonisti più attesi anche la pluricampionessa spagnola Marìa Àlvarez Pontòn e il marito Jaume Punti Dachs, campione del mondo 2016, e l'azzurra Costanza Laliscia, campionessa europea 2019. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Endurance equestre, a Castiglione del Lago il campionato europeo

Il vincitore del riconoscimento al fair play della kermesse, in programma sabato 21 giugno a Castiglione del Lago, verrà selezionato dal club del presidente Ginetto Vai su Facebook

