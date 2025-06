Enav Digital Academy presentata a Forlì la piattaforma per la mobilità aerea del futuro

Forlì si è trasformata nel cuore dell’innovazione aeronautica con l’inaugurazione di Enav Digital Academy, la piattaforma all’avanguardia che rivoluzionerà la formazione dei controllori del traffico aereo. Un ecosistema digitale pensato per affrontare le sfide del futuro della mobilità aerea, creando nuove opportunità di crescita e competenza nel settore. L’evento segna un passo decisivo verso un domani più sicuro e innovativo nel cielo italiano.

Forlì, 16 giugno 2025 – Si è tenuta a Forlì, presso la sede di Enav Academy, l’inaugurazione di Enav Digital Academy, un ecosistema formativo digitale progettato per affrontare le nuove sfide nel settore del traffico aereo e della mobilità aerea del futuro. L’evento di presentazione è stato organizzato in collaborazione con Qn Economia, a segnare il lancio della nuova piattaforma di e-learning per dedicato ai controllori del traffico aereo, fight data operator e a nuove figure professionali emergenti nell’ambito della Advanced Air Mobility. L’obiettivo della piattaforma, che traspone online alcuni dei corsi proposti da Enav, ha l’obiettivo di ottimizzare la formazione interna dei professionisti ed esportare know how e competenze specifiche su scala internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it