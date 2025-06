Empoli Pallavolo festeggia la promozione in serie B2 con una serata speciale

Empoli Pallavolo celebra un traguardo storico: la promozione in Serie B2! La serata alle Scuderie de L’Antinoro è stata un’esplosione di gioia, colori e emozioni, con protagonisti le atlete, i loro genitori e lo staff. Un’occasione speciale per brindare al successo e rafforzare il legame tra squadra e comunità. E questa vittoria segna solo l'inizio di nuovi entusiasmanti capitoli…

Con una festa alle Scuderie de L’Antinoro il presidente dell’ Empoli Pallavolo Antonio Genova ha celebrato insieme ai protagonisti della stagione la promozione in serie B2. La serata, con giardino e salone allestiti per l’occasione con striscioni e altri addobbi dagli inconfondibili colori gialloneri, ha visto la partecipazione delle ragazze della “ Timenet “ in abito da sera, accompagnate dai loro genitori, dal coach Marco Dani, dal secondo Andrea Parenti e da tutto lo staff tecnico e medico insieme alle rispettive famiglie. "È stata una vera festa, il doveroso coronamento di una promozione cercata, desiderata, voluta a tutti i costi sin dal primo giorno di inizio stagione – commenta il presidente Genova – si leggeva ogni giorno negli occhi delle nostre ragazze che non avrebbero permesso a nessuno di portar via il loro sogno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli Pallavolo festeggia la promozione in serie B2 con una serata speciale

In questa notizia si parla di: empoli - pallavolo - promozione - serie

Timenet Empoli Pallavolo sfida BI.EMME Service Volley per la promozione in serie B2 - Stasera al PalAramini, alle 21, si gioca il decisivo match di play-off tra Timenet Empoli Pallavolo e BI.

Amichevole di Prima Divisione – Test utile in vista della semifinale per la Serie D Ottimo banco di prova per la nostra Prima Divisione, impegnata in un’amichevole ieri contro Pallavolo Empoli in preparazione alla semifinale di domenica a Firenze, snodo cruci Vai su Facebook

Empoli Pallavolo festeggia la promozione in serie B2 con una serata speciale; La grande festa della Timenet Empoli Pallavolo: Promozione cercata e voluta; Timenet Empoli Pallavolo sfida BI.EMME Service Volley per la promozione in serie B2.

Empoli Pallavolo festeggia la promozione in serie B2 con una serata speciale - Il presidente Antonio Genova celebra con la squadra e il sindaco Mantellassi il successo della Timenet in serie B2. Segnala lanazione.it