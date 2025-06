Empoli | Guido Pagliuca pronto a firmare futuro incerto per Tino Anjorin

Empoli si prepara a un cambio di passo: Guido Pagliuca pronto a firmare un nuovo contratto che lo legherà al club per i prossimi due anni. Mentre l’incertezza avvolge il futuro di Tino Anjorin, l’arrivo di Pagliuca segna un momento di rinnovamento e stabilità. Il giorno odierno potrebbe infatti sancire una svolta decisiva, aprendo nuove prospettive per l’Empoli e i suoi tifosi. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi.

Quello odierno dovrebbe essere il giorno in cui l' Empoli e Guido Pagliuca si metteranno seduti a un tavolo per mettere nero su bianco il contratto che, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe legare il 49enne tecnico di Cecina al club azzurro per i prossimi due anni. Dopo la tanto attesa firma dell'ex allenatore della Juve Stabia, con cui la scorsa settimana ha rescisso consensualmente il proprio contratto, dovrebbe essere seguita già in serata dall'ufficializzazione da parte dell'Empoli del sostituto di Roberto D'Aversa, che al momento resta comunque sotto contratto (è in scadenza a giugno 2026), che darà vita al nuovo corso azzurro.

