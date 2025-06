Empoli | Guido Pagliuca nuovo allenatore Contratto fino al 2027

L'Empoli ha fatto il grande passo: Guido Pagliuca è il nuovo allenatore, con un contratto fino al 2027. L’attesa è finita, ora il club toscano può guardare al futuro con rinnovata fiducia e ambizione. Con la sua esperienza e determinazione, Pagliuca si prepara a guidare i biancazzurri verso nuove sfide e successi. La stagione promette grandi emozioni, e tutto è pronto per scrivere un nuovo capitolo entusiasmante.

Empoli: Guido Pagliuca favorito per la panchina, interesse per Vlahovic e Marianucci al Napoli - Guido Pagliuca emerge come favorito per la panchina dell'Empoli, in un momento cruciale per la squadra.

