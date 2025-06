Empoli è Guido Pagliuca il nuovo allenatore

La sua esperienza e determinazione sono il segnale di un nuovo entusiasmo per i tifosi azzurri. Con un contratto fino al 2027, Guido Pagliuca si prepara a scrivere un nuovo capitolo della storia dell'Empoli, puntando a ottenere grandi risultati e a rafforzare la squadra. Il futuro sembra promettente: l’avventura inizia ora, sotto la guida di un tecnico che ha già dimostrato di saper fare la differenza.

EMPOLI – L'Empoli Fc ha ufficializzato la nomina del nuovo allenatore della prima squadra: sarĂ Guido Pagliuca a guidare gli azzurri. Il tecnico, originario di Cecina e nato il 17 febbraio 1976, ha firmato un contratto che lo legherĂ al club fino al 30 giugno 2027. La scelta di Pagliuca rappresenta una precisa scommessa sul suo talento e sulla sua comprovata capacitĂ di ottenere risultati, in particolare nelle categorie inferiori. La sua carriera da allenatore ha preso il via nei settori giovanili di Rosignano Sei Rose e Cecina, club che nel 2007 gli ha affidato la guida della prima squadra in serie D.

Empoli Football Club comunica che Guido Pagliuca è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027

