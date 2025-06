Emma Villas e Santa Croce | collaborazione in dirittura d' arrivo per la prossima stagione

Emma Villas e Santa Croce si avvicinano a un accordo di collaborazione che promette di rivoluzionare la prossima stagione. Dopo settimane di silenzio, l’attesa sta per finire: la società biancoblù punta a consolidare il legame con il club rivale, dando così il via a una partnership strategica che potrebbe portare grandi novità e successi condivisi. Restate sintonizzati, perché presto arriveranno ufficialità e dettagli su questa entusiasmante alleanza.

Si è conclusa ieri un’altra settimana di silenzio in casa Emma Villas, ancora a secco di annunci ufficiali dalla fine della stagione agonistica. Questo ritardo nelle comunicazioni lascia intendere che prima di pensare alla parte tecnica (comunque in parte giĂ definita dal ds e vice presidente Mechini) la societĂ biancoblĂą voglia concludere mettendo nero su bianco l’accordo di collaborazione che ormai da diverse settimane è in ballo con Santa Croce e che anche da fonti pisane danno in dirittura d’arrivo. La Codyeco Santa Croce sull’Arno, societĂ dalla grande storia e tradizione, è appena stata promossa in A3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Emma Villas e Santa Croce: collaborazione in dirittura d'arrivo per la prossima stagione

