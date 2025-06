Emma D’Aquino lascia Sabato in Diretta | ecco il suo successore

Emma D’Aquino lascia “Sabato in Diretta”: un addio che segna la fine di un’epoca. La conduttrice, con parole intrise di emozione e gratitudine, ha annunciato ufficialmente la conclusione di questa esperienza televisiva, lasciando il pubblico e i colleghi con un senso di nostalgia e rispetto. Ma chi prenderà il suo posto in questa trasmissione amata? Scopriamo insieme le novità che ci aspettano.

l'interruzione definitiva di "Sabato in Diretta" e le dichiarazioni della conduttrice. Il programma di approfondimento pomeridiano del sabato su Rai Uno, noto come "Sabato in Diretta", ha subito una cessazione permanente, lasciando un segno indelebile tra il pubblico e i professionisti coinvolti. La conduttrice principale, Emma D'Aquino, ha annunciato ufficialmente la fine di questa esperienza televisiva con parole che trasmettono grande rammarico. Nell'ultima puntata andata in onda il 31 maggio 2025, Emma D'Aquino ha condiviso sentimenti di delusione e nostalgia, sottolineando come abbia contribuito a plasmare il format secondo la propria sensibilità.

Emma D'Aquino, addio polemico a "Sabato in diretta": "Non è stata una mia scelta". Chi ci sarà al suo posto - Emma D’Aquino dice addio a “Sabato in diretta” in modo controverso, dichiarando che non è stata una sua scelta.

