Emergenza igienico-sanitaria e invasione di cinghiali a Vibo Marina | l’allarme di Europa Verde

Una grave emergenza sanitaria colpisce da mesi Via Senatore Parodi, a Vibo Marina, nei pressi di un noto ristorante. A denunciarla è il circolo Europa Verde di Vibo Marina, Bivona e Porto Salvo, tramite il suo coordinatore Giuseppe Alviano, che lancia un appello urgente alle autorità competenti affinché intervengano tempestivamente. La criticità riguarda la continua fuoriuscita di liquami fognari che, riversandosi su terreni privati e comunali, hanno trasformato l’area in un pericoloso focolaio di infezioni e in un punto di attrazione per i cinghiali. A pagarne il prezzo più alto sono circa venti famiglie residenti nella zona, costrette a convivere con odori nauseabondi e a limitare drasticamente la propria libertà di movimento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it