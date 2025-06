Emergenza idrica in Irpinia sospensione notturna dell’acqua in sei Comuni

L’emergenza idrica in Irpinia mette a dura prova le comunità locali, con la sospensione notturna dell’acqua in sei comuni. Alto Calore Servizi S.p.A. ha annunciato un’interruzione temporanea per garantire una gestione più efficace delle risorse e affrontare la ridotta disponibilità del gruppo sorgentizio di Castel Baronia. È fondamentale restare aggiornati e adottare comportamenti responsabili per superare questa difficile fase.

Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, nella serata di oggi, lunedì 16 giugno 2025, si renderà necessario interrompere temporaneamente la fornitura idrica in alcune aree del territorio irpino, a causa della ridotta disponibilità del gruppo sorgentizio di Castel Baronia. Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Emergenza idrica in Irpinia, sospensione notturna dell’acqua in sei Comuni

In questa notizia si parla di: idrica - emergenza - irpinia - sospensione

Pecoraro Scanio: a maggio è già emergenza idrica - A maggio, l'Italia si trova già di fronte a un'emergenza idrica allarmante. Pecoraro Scanio sottolinea la gravità della situazione, evidenziando che Agrigento, futura Capitale italiana della Cultura 2025, è costretta a dipendere da autobotti e a subire interruzioni nell'approvvigionamento di acqua potabile per lunghi periodi.

Emergenza idrica in Irpinia, sospensione notturna dell’acqua in sei Comuni; Emergenza idrica: chiusure notturne e sospensioni dal 13 al 16 giugno; Emergenza idrica in Irpinia e Sannio: lunedì sospensione dell'acqua.

Emergenza idrica: chiusure notturne e sospensioni dal 13 al 16 giugno - ha diramato una nuova serie di comunicazioni riguardanti la sospensione notturna dell’erogazione idrica in diversi comuni delle province di Avellino e Benevento, a causa del ... Segnala irpinianews.it

Emergenza idrica: chiusure notturne in Irpinia il 14 e 15 giugno - informa che, a causa della persistente riduzione della disponibilità idrica proveniente da diversi gruppi sorgentizi, si rendono necessarie nuove sospensioni notturne della ... Secondo irpinianews.it