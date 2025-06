Emergenza blatte residenti esasperati | Situazione igienica fuori controllo

Emergenza blatte nel rione Casaluce di Teverola: residenti esasperati denunciano un'infestazione che mette a rischio salute e igiene. La presenza massiccia di scarafaggi, ormai diffusa in case, cortili e strade, sta creando un clima di tensione e preoccupazione crescente tra la comunità . La situazione richiede interventi immediati per tutelare il benessere di tutti. È fondamentale che autorità e cittadini collaborino per trovare una soluzione efficace e duratura.

Emergenza blatte al rione Casaluce, alla periferia di Teverola. Da alcuni giorni, i residenti segnalano una massiccia presenza di scarafaggi, con episodi sempre più frequenti all’interno di abitazioni, cortili e strade. Il fenomeno ha generato forte preoccupazione tra la popolazione, che parla. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Emergenza blatte, residenti esasperati: "Situazione igienica fuori controllo"

In questa notizia si parla di: emergenza - blatte - residenti - esasperati

Emergenza blatte, residenti esasperati: Situazione igienica fuori controllo; Teverola invasa dalle blatte: l’allarme dei residenti del rione Casaluce; Nel quartiere Scavone di Gela scoppia la protesta: mancano luce e manutenzione.

La nuova emergenza del Vomero, residenti esasperati: “Siamo al punto di prima”. Ma il sindaco: “Ora interventi sulle fogne storiche” - I legali dei 70 residenti di via Morghen 63, fuori casa da 17 giorni con quelli di via Solimena 9, consegnano un esposto per segnalare l’accaduto alla ... napoli.repubblica.it scrive

Ratti e blatte, si rischia l’emergenza. I residenti: "Disinfestare subito" - Il grido d’allarme tra via Pascoli e via Francoforte sull’Oder arriva dai residenti e dai commercianti ... Come scrive lanazione.it