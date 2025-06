Emergenza abitativa in Emilia Romagna il piano della regione

L’emergenza abitativa in Emilia-Romagna si fa più urgente e la Regione risponde con un piano ambizioso: recuperare gli alloggi popolari sfitti per offrire nuove soluzioni alle famiglie in difficoltà. Con interventi decisi del governatore Michele de Pascale e dell’assessore Giovanni Paglia, si apre una strada concreta verso un futuro più solidale e sostenibile. È il momento di agire per ridisegnare un tessuto sociale più giusto e inclusivo.

Emergenza Casa. Regione E-R: obiettivo azzerare gli alloggi pubblici sfitti con un piano da 300 milioni di euro; Casa. Riqualificazione del patrimonio Erp e Ers, la Regione lancia un piano per contrastare l'emergenza abitativa e il caro affitti. Conferenza stampa con il presidente, Michele de Pascale, e l'assessore, Giovanni Paglia, lunedì 16 giugno; Affitti brevi, la Regione Emilia Romagna: "Nuova legge nei prossimi mesi".

Regione, Parma (Pd): “Per il diritto alla casa un piano senza precedenti, anche a Rimini impegno concreto” - 500 alloggi pubblici sfitti nei prossimi due anni, destinati a lavoratrici e ... Da chiamamicitta.it

Casa e affitti, pronto il recupero di 3.500 alloggi popolari sfitti: il piano dell’Emilia Romagna - La Regione punta a rigenerarli, portandoli da Edilizia residenziale pubblica (Erp) a Edilizia residenziale sociale (Ers), quindi con canoni di affitto leggermente più alti e nuove graduatorie. msn.com scrive