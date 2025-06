Elon Musk cita un videogioco distopico per attaccare le politiche di Trump

Elon Musk ha sorpreso il mondo con un gesto inatteso: ha condiviso una schermata tratta da un videogioco distopico, usando questa immagine come commento alle recenti proteste contro Trump negli Stati Uniti. Mentre migliaia scendevano in piazza sotto il movimento No Kings, Musk ha scelto di inserire un elemento simbolico che invita a riflettere sul potere e sull’autoritarismo. Una mossa audace che accende il dibattito: cosa ci sta davvero comunicando?

Il 14 giugno, come segnalato su Indy100, mentre negli Stati Uniti andavano in scena oltre 2.100 manifestazioni sotto il nome No Kings per protestare contro l’atteggiamento considerato autoritario di Donald Trump, ecco che è arrivato anche Elon Musk che ha deciso di inserirsi nel dibattito pubblico con una mossa singolare quanto simbolica. Sul suo profilo X, il fondatore di Tesla e SpaceX ha pubblicato una schermata tratta dal videogioco BioShock, celebre per la sua critica ai sistemi di potere, con la frase: “ No Gods or Kings. Only Man ” ovvero “ Niente dei o Re. Solo uomini ” accompagnata dal commento: “Nessun altro ha pensato a questo, ieri?”. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Elon Musk cita un videogioco distopico per attaccare le politiche di Trump

In questa notizia si parla di: elon - musk - trump - cita

Sam Altman tende la mano a Elon Musk: pace tra i due? - Sam Altman tende la mano a Elon Musk in un gesto di riconciliazione. Dopo un periodo di tensioni, l'amministratore delegato di OpenAI invita Musk a riaprire un dialogo e a esplorare potenziali collaborazioni nel campo dell'intelligenza artificiale.

Elon Musk si scusa con Trump. Dopo tanto rumore, accuse e insulti, alla fine il «bad buddy» ha chinato la testa al presidente Usa che ha servito (anche se per poco e con qualche tentennamento) con devozione dall'attentato sventato in Pennsylvania del 13 lu Vai su Facebook

Trump contro il Doge: riassunti dipendenti federali. Lunedì incontro Usa-Cina a Londra sui dazi; Pugni e spintoni tra Musk e Bessent alla Casa Bianca. E Trump disse: così è troppo; Musk: Il popolo ha parlato, serve terzo partito. Trump: Ha mancato di rispetto alla presidenza.

Elon Musk cita un videogioco distopico per attaccare le politiche di Trump - 100 manifestazioni sotto il nome No Kings per protestare contro l’atteggiamento considerato autoritario di D ... msn.com scrive

Elon Musk ha citato BioShock per attaccare nuovamente Donald Trump - Nel suo ultimo post su X, Elon Musk ha citato nientemeno che BioShock per lanciare un nuovo attacco a Donald Trump, dopo alcuni giorni in cui sembrava ci fosse aria di riconciliazione fra i due. Lo riporta msn.com