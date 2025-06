Elodie? Ognuno fa quello che vuole Io sono una musicista e una cantante e personalmente non amo i giochetti e le esposizioni facili | parla Marina Rei

Elodie afferma che "ognuno fa quello che vuole", ma Marina Rei, con il suo nuovo album "Niente amore", ci ricorda l'importanza di prendersi il tempo per esprimersi autenticamente. Dopo cinque anni di introspezione, la cantautrice firma un'opera che cattura la sua essenza più profonda, al di là delle apparenze e dei giochi facili. Un viaggio musicale che invita a riflettere sulla vera natura dell’arte e del sé.

Marina Rei il 16 maggio scorso ha pubblicato l'album " Niente amore ", prodotto da Riccardo Sinigallia. "Questo album fotografa la persona che sono diventata: una specie di goccia in un mare infinito. – ha detto a Il Messaggero la cantautrice – Una donna che si prende il suo tempo, in questo caso cinque anni, per scrivere canzoni che mi rappresentino in maniera trasversale e profonda, anche quando non parlo direttamente del mio vissuto. Affronto temi importanti lutto, amore, senso di inadeguatezza, debolezze, legami che mutano e sono in continua evoluzione, la frenesia di questi tempi.». "Domenica dicembre" è dedicata a Enzo Restuccia, batterista dell' Orchestra di Ennio Morricone, morto nel 2021: "Non riuscivo a decifrarne la morte, non capivo dove fosse mio padre.