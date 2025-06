Elodie in concerto a Firenze

Elodie, la star che ha conquistato San Siro, tornerà a incantare Firenze con il suo spettacolo “ELODIE SHOW 2025”. Prodotto da Vivo Concerti, questo tour internazionale promette emozioni uniche e performance indimenticabili, portando il suo talento in alcune delle più affascinanti città italiane. Preparati a vivere un’esperienza musicale coinvolgente: il suo concerto a Firenze sarà un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica moderna e vibrante.

Dopo il trionfo allo stadio San Siro di Milano, Elodie annuncia il tour “ELODIE SHOW 2025”, prodotto da Vivo Concerti, che la vedrà impegnata sui palchi di alcune delle principali città italiane in autunno. Lo show-evento dall’impronta internazionale, che ha infiammato il pubblico di San Siro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Elodie in concerto a Firenze

In questa notizia si parla di: elodie - firenze - concerto - siro

Nuovo tour annunciato da Elodie per l’autunno 2025: il 14 novembre sarà a Firenze - Elodie torna a conquistare il pubblico con il suo attesissimo tour autunnale, Elodie Show 2025, che promette emozioni uniche e performance straordinarie.

Dopo lo show di San Siro, Elodie annuncia sei date nei palazzetti per l’Elodie Show 2025. ? Ottobre-dicembre: Jesolo, Milano, Firenze, Roma, Messina, Torino Leggi l’articolo su http://Allmusicitalia.it Vai su X

Dopo il sensazionale show allo Stadio San Siro, Elodie è pronta a tornare ad esibirsi dal vivo nei palasport! 29 ottobre 2025 | Jesolo (VE) Palainvent 31 ottobre 2025 | Milano, Unipol Forum 14 novembre 2025 | Firenze, Mandela Forum 19 novembre Vai su Facebook

Elodie in concerto a Firenze; Biglietti concerti Elodie nei Palazzetti nel 2025: date del tour, prezzi e come acquistarli; Elodie annuncia un tour di concerti nei palazzetti. Le date.

Elodie a San Siro riscrive un concerto pop secondo le sue regole e contro ogni cliché (anche nei look) - Come sempre è complesso inquadrare una personalità artistica nella sua totalità, se non ricorrendo a etichette che per forza di cose stanno strette. Lo riporta vogue.it

Elodie a San Siro è la regina dell’inclusività: messaggi per la comunità LGBTQIA+ e bandiera palestinese sul palco – VIDEO - Chiude lo show l’amica Gaia, che ha aperto tutti i concerti del tour nei palazzetti, con “Ciclone” e un duetto inedito, “Chiamo io chiami tu”. Riporta gay.it