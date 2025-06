Elijah Blue Allman ricoverato d’urgenza in ospedale | Cher preoccupata per le condizioni di suo figlio

La notizia del ricovero d’urgenza di Elijah Blue Allman, figlio della leggendaria Cher, ha sconvolto i fan e la famiglia. Ritrovato “instabile” dalle autorità, Elijah affronta un momento delicato che ha suscitato preoccupazione e speranza di ripresa. Marieangela King Allman, ex moglie di Elijah, ha condiviso con sincerità le sue difficoltà personali, sottolineando come i “conflitti interiori” possano influenzare anche le star più amate. Condividiamo il desiderio di vederlo presto in salute e in pace.

Il figlio di Cher, Elijah Blue Allman, è stato portato d’urgenza in ospedale, il 14 giugno, dopo che le autorità lo hanno trovato “instabile”. Marieangela King Allman, ex moglie di Elijah, ha dichiarato in esclusiva a People di riconoscere i suoi “conflitti interiori”. Elijah è il figlio minore di Cher e fratello di Chaz Bono. Il figlio di Cher, Elijah Blue Allman, è stato ricoverato in ospedale per “comportamento anomalo”, secondo il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di San Bernardino (SBCSD). TMZ è stato il primo a riportare la notizia. “Gli agenti della nostra stazione di Morongo Basin sono intervenuti presso un’abitazione a Landers per un soggetto di sesso maschile con comportamento anomalo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Elijah Blue Allman ricoverato d’urgenza in ospedale: Cher preoccupata per le condizioni di suo figlio

Elijah Blue Allman, figlio di Cher e Greg Allman, ricoverato in ospedale per overdose. Non è in pericolo di vita, Cher si trova in ospedale insieme a lui per assicurargli le migliore cure e l’aiuto di cui suo figlio ha bisogno. #cher Vai su Facebook

