Elijah Blue Allman chi è il figlio di Cher ricoverato per overdose

Elijah Blue Allman, figlio della leggendaria Cher e del defunto Gregg Allman, ha vissuto una vita all'insegna della musica e delle sfide personali. Nato nel 1976, ha costruito la propria carriera come frontman dei Deadsy, ma la sua esistenza è stata spesso segnata da problemi di salute e controversie pubbliche. Recentemente, il musicista è stato ricoverato per overdose, un episodio che riaccende l'attenzione sulla sua difficile battaglia contro le dipendenze, lasciando aperto il capitolo sul suo futuro.

Elijah Blue Allman, è il figlio di Cher, nato dal suo matrimonio con il cantante Gregg Allman scomparso nel 2017. Classe 1976, Elijah Blue Allman ha un fratello maggiore, Chaz Bono, nato dal matrimonio di Cher con Sonny Bono. Da parte di padre inviene ha ben quattro fratelli: Devon, Layla, Michael e Delilah. Negli anni si è affermato come musicista, fondando la band metal Deadsy, ma ha fatto anche discutere per via dei suoi problemi di dipendenza e gli attriti con la madre. La lotta di Cher per salvare suo figlio Elijah Blue Allman. In questi anni Cher ha cercato più volte di aiutare suo figlio ad uscire dal tunnel della droga.

