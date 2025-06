Elicottero precipita nel porto turistico

Un drammatico incidente nel porto turistico di Vouliagmeni in Grecia ha visto un Eurocopter AS355 precipitare in mare, causando paura e danni ma, per fortuna, nessuna vittima tra i presenti. L'incidente, avvenuto domenica 15 giugno, ha coinvolto quattro statunitensi e un pilota greco, tutti soccorsi in buone condizioni. La vicenda lascia aperte molte domande sulle cause e le conseguenze di questo imprevisto che ha sconvolto la tranquillità della zona.

Danni e paura ma, fortunatamente, nessuna vittima nell'incidente di volo che si è verificato in Grecia domenica 15 giugno a metà giornata. Al porto turistico di Vouliagmeni, tra Atene e capo Sunio, un Eurocopter AS355 è precipitato in mare. A bordo quattro statunitensi e il pilota greco che sono state soccorsi in buone condizioni di salute. L'elicottero era decollato pochi istanti prima dalla vicina Astera quando il pilota avrebbe rilevato un malfunzionamento meccanico, ha riferito l'emittente statale Ert.

