Elezioni a Cava Forza Italia non si allea col centrodestra | No a Giordano sindaco

In un contesto politico in fermento, Forza Italia sceglie di mantenere la propria autonomia alle prossime elezioni comunali di Cava, rendo noto che non si alleerà con il centrodestra e non sosterrà la candidatura di Raffaele Giordano, noto cardiochirurgo e consigliere civico. La decisione, confermata dal commissario regionale Fulvio Martusciello, sottolinea la volontà di distinguersi e di perseguire una strategia indipendente. Scopriamo insieme le implicazioni di questa scelta per il futuro della città.

Forza Italia non farà parte della coalizione di centrodestra che, sabato sera, ha ufficializzato la candidatura a sindaco del noto cardiochirurgo e consigliere comunale civico Raffaele Giordano. A confermarlo è il commissario regionale degli azzurri Fulvio Martusciello: "Raffaele Giordano.

Cava, centrodestra e civici candidano a sindaco Raffaele Giordano. Incognita Forza Italia - Il centrodestra cavese, unito con i civici, presenta Raffaele Giordano come candidato sindaco, un nome che promette competenza e innovazione.

