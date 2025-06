Elba | perde il portafoglio un passante lo consegna ai carabinieri che scoprono una patente falsa

Elba, nota per il suo charme e le sue meraviglie naturali, si trova di nuovo al centro di una vicenda che mescola onestà e imprevisti. Un passante, trovando un portafoglio smarrito, lo consegna ai carabinieri, ma ciò che sembrava un gesto nobile si trasforma in una scoperta inaspettata: una patente falsa nascosta tra i documenti. Un episodio che ci ricorda come la vera integrità possa riservare sorprese insolite e importanti.

Aveva smarrito il portafoglio, ma la gioia per il ritrovamento è durata ben poco visto che è stato denunciato dai carabinieri. Nei giorni scorsi infatti un cittadino si era recato nella stazione di campo nell'Elba per riconsegnare un borsellino che aveva trovato per strana contenente documenti ed.

