Ekrem Imamoglu applaudito in tribunale durante l' udienza per corruzione a Istanbul

In un momento di grande emozione, Ekrem Imamoglu, l'ex sindaco di Istanbul sospeso e arrestato per corruzione, ha ricevuto un caloroso applauso nell'aula del tribunale. Il pubblico, dimostrando solidarietà e fiducia, ha intonato cori a suo favore mentre il politico lasciava il carcere di Silivri. Un gesto che testimonia il forte legame tra Imamoglu e i suoi sostenitori, pronti a sostenere la sua battaglia. La vicenda continua a scuotere l'intera Turchia.

L'ex sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, sospeso dall'incarico dopo il suo arresto per corruzione, è stato applaudito nell'aula di tribunale dove si è tenuta oggi una nuova udienza del processo: il pubblico, inoltre, ha intonato cori a favore del politico mentre lasciava l'aula del tribunale nel carcere si Silivri, alla periferia di Istanbul, dove è rinchiuso. Un video pubblicato dal quotidiano Cumhuriyet mostra Imamoglu mentre saluta la folla che lo applaude. Si tratta di una delle rare immagini di Imamoglu pubblicate da quando è stato arrestato, il 19 marzo. L'ex sindaco è imputato anche in altri nove casi.

