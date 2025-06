Educazione sessuale previo consenso dei genitori | DdL in discussione alla Camera

In un contesto in evoluzione, la discussione alla Camera sul disegno di legge n° 2423 apre un dibattito importante sull’educazione sessuale nelle scuole italiane. La proposta mira a garantire il rispetto dei ruoli e delle scelte dei genitori, introducendo l’obbligo del loro consenso, e promuovendo così un dialogo più stretto tra scuola e famiglia. Ma quali sono i vantaggi e le criticità di questa iniziativa?

È in discussione alla Camera un disegno di legge che introduce l’obbligo del consenso genitoriale per l’educazione sessuale a scuola. La proposta mira a regolare le attività sulla sessualità, rendendole facoltative e prevedendo percorsi alternativi in caso di diniego. Rafforzare il rapporto scuola-famiglia Il disegno di legge n° 2423 intende rafforzare il patto educativo di . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

