Educazione sessuale a scuola solo con il sì dei genitori | il ddl Valditara vieta le attività su questi temi a infanzia e primaria senza consenso scritto Cosa è previsto TESTO

Il dibattito sull'educazione sessuale nelle scuole italiane si infiamma: il disegno di legge presentato dal Ministro Valditara propone che tutte le attività su temi sensibili, come la sessualità, richiedano il consenso scritto dei genitori per essere svolte nelle scuole dell'infanzia e primaria. Una proposta che suscita opinioni contrastanti, tra tutela della famiglia e diritto all'educazione. Ma quali saranno davvero gli effetti di questa normativa?

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge che introduce nuove disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. Il provvedimento mira a rafforzare l'alleanza scuola-famiglia attraverso regole più stringenti per le attività che trattano tematiche legate alla sessualità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

