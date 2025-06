Educazione alimentare nelle scuole il piano del governo | solo prodotti locali e di stagione per garantire salute e longevità come il modello italiano di vita Le parole del Ministro Lollobrigida

Il governo italiano si impegna a rivoluzionare l’educazione alimentare scolastica, puntando su prodotti locali e di stagione per promuovere salute e longevità. Con parole forti e un piano chiaro, il ministro Lollobrigida ha annunciato una strategia che mira a trasformare le abitudini alimentari dei giovani, seguendo il modello di vita italiano basato su qualità, sostenibilità e benessere. Un passo importante verso un futuro più sano e consapevole...

Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha annunciato l'impegno del governo per promuovere l'educazione alimentare nelle scuole. Durante il suo videomessaggio alla prima giornata degli Stati generali della prevenzione a Napoli, il ministro ha delineato una strategia che punta su prodotti di stagione e chilometro zero per garantire il benessere degli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

