Educazione alimentare a scuola | il piano del Governo punta alla salute degli studenti

L'educazione alimentare a scuola si trasforma in una strategia fondamentale per promuovere il benessere degli studenti e valorizzare i prodotti locali di stagione. Con un piano ambizioso, il Governo mira a creare nuove abitudini alimentari consapevoli, rafforzando il legame tra salute, tradizione e sostenibilità . Un passo importante verso un futuro più sano e responsabile, perché investire nella formazione alimentare significa costruire generazioni più consapevoli e resilienti.

Il Governo lancia un piano per l’educazione alimentare nelle scuole, puntando su prodotti locali e di stagione. L’obiettivo è promuovere la salute e il benessere degli studenti, seguendo il modello di vita italiano, come annunciato dal Ministro Lollobrigida. Campagne per prodotti locali e di stagione Il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha confermato l’impegno per l’educazione . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

