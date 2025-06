Educare all’altro | sessualità persona e libertà Appunti per una pedagogia dell’incontro Lettera

Inviata da Simone Billeci - Viviamo in un tempo nel quale il problema non è più sapere “se” educare, ma “come” educare. Il recente DDL Valditara — che introduce l’obbligo del consenso scritto dei genitori per ogni attività scolastica afferente ai temi della sessualità e affettività — riporta con forza al centro del dibattito una domanda pedagogica antica quanto l’uomo: chi ha il diritto e il dovere di educare l’essere umano al mistero di sé, del corpo, dell’alterità e della relazione? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

