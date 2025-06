Eduard Granell lascia Correggio Hockey per l' Ok Liga spagnola

Eduard Granell saluta Correggio Hockey e si prepara a conquistare l’Ok Liga spagnola, il massimo campionato del suo paese. Dopo due stagioni di successi e crescita, il tecnico spagnolo ha deciso di abbracciare questa nuova sfida, riconoscendo l’opportunità come un traguardo fondamentale nella sua carriera. Un addio emozionante ma anche un nuovo inizio che segna un capitolo entusiasmante per il calcio su pista.

Eduard Granell non è più l’allenatore di Correggio Hockey. Dopo due stagioni molto positive, sia per quanto riguarda la prima squadra sia per il lavoro svolto con le giovanili, il tecnico spagnolo lascia la società biancoblu per accettare un’offerta arrivata nelle ultime ore dall’ Ok Liga, il massimo campionato spagnolo. Una proposta irrinunciabile per Granell: il club reggiano, subito informato dal tecnico, ha scelto di assecondare la decisione pur sapendo di rinunciare a un allenatore di grande livello e una persona con la quale si erano già intavolati discorsi in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it