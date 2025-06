Edin Dzeko va alla Fiorentina in Italia Yamal sarebbe finito in prestito alla Carrarese a farsi le ossa

Italia tornano grandi nomi e nuovi stimoli, e Edin Dzeko, con la sua esperienza e classe, rappresenta sicuramente un colpo di rilievo. Dopo due stagioni in Turchia, il 39enne attaccante bosniaco è pronto a mettersi al servizio della Fiorentina, portando con sé un bagaglio di tecnica e leadership. Un ritorno in patria che promette emozioni e spettacolo, consolidando il ruolo di Dzeko come uno dei protagonisti più amati del calcio italiano.

Edin Dzeko va alla Fiorentina Manca solo l’ufficialità , ma ormai l’affare è cosa fatta: Edin Dzeko tornerà a giocare nel campionato italiano. Il 39enne attaccante bosniaco, reduce da due stagioni in Turchia al Fenerbache, ha scelto di vestire la maglia della Fiorentina. A riferirlo sono i principali esperti di mercato, che danno anche qualche cifra dell’operazione. L’affare conferma quel che più persone dicono e scrivono da tempo e cioè che in Italia Yamal sarebbe finito in prestito alla Carrarese. È il Paese dove abbiamo il Dna intriso di nonnismo. Noi, questa storia dell’esperienza e del farci le ossa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Edin Dzeko va alla Fiorentina, in Italia Yamal sarebbe finito in prestito alla Carrarese a farsi le ossa

In questa notizia si parla di: edin - dzeko - fiorentina - italia

Serie A, è già Bologna Fiorentina: duello di calciomercato per riportare in Italia Edin Dzeko. La situazione - La Serie A si prepara a vivere un duello di mercato tra Bologna e Fiorentina per riportare Edin Dzeko in Italia.

Serie A, è già Bologna Fiorentina: duello di calciomercato per riportare in Italia Edin Dzeko. La situazione Vai su X

Serie A, è già Bologna Fiorentina: duello di calciomercato per riportare in Italia Edin Dzeko. La situazione Vai su Facebook

Dzeko alla Fiorentina: è fatta! I dettagli dell'accordo col bosniaco; Dzeko alla Fiorentina, accordo raggiunto per il ritorno in Serie A: cifre e dettagli del contratto, i numeri in Turchia e goal e assist con il Fenerbahce; Dzeko e la Fiorentina: i suoi precedenti in Italia.

Edin Dzeko torna in Serie A: è fatta - L'attaccante bosniaco dopo l'esperienza in Turchia rientra in Italia: ha firmato un contratto biennale con la Fiorentina ... Segnala msn.com

Edin Dzeko va alla Fiorentina, in Italia Yamal sarebbe finito in prestito alla Carrarese a farsi le ossa - L'attaccante Edin Dzeko tornerà a giocare nel campionato italiano indossando la maglia della Fiorentina nel 2025/2026. Si legge su ilnapolista.it