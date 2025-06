Edin Dzeko torna in Italia l’ex Inter ha raggiunto l’accordo con la Fiorentina | si attende solo l’ufficialità

Dopo due stagioni in Turchia, Edin Dzeko si prepara a riabbracciare il calcio italiano: l’ex Inter ha raggiunto l’accordo con la Fiorentina, superando la concorrenza del Bologna. La sua esperienza e il suo talento saranno fondamentali per la squadra viola, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. L'attesa ora è tutta per l’annuncio ufficiale che, senza dubbio, infiammerà i tifosi toscani.

Dopo due stagioni al Fenerbahce, Edin Dzeko è pronto al ritorno in Italia. Raggiunto l'accordo con la Fiorentina, le cifre del nuovo contratto. Edin Dzeko è pronto a tornare in Italia. L'ex attaccante dell ' Inter, che con i nerazzurri ha messo a referto 31 gol e 15 assist in 101 presenze, ha infatti raggiunto l'intesa definitiva con la Fiorentina e diventerà un nuovo giocatore viola. Battuta la concorrenza del Bologna, si attende ora solo l'annuncio ufficiale. Di seguito la nota ANSA. INTESA RAGGIUNTA – «FIRENZE, 16 GIU – In attesa dell'ufficialità la Fiorentina ha trovato l'accordo per l'acquisto a parametro zero di Edin Dzeko, reduce da due stagioni nel campionato turco con la maglia del Fenerbahce.

