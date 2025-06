Edil Expo | un punto sul Salva-Casa

Edil Expo Roma 2025 si è confermata come l’evento di riferimento per il settore edilizio e delle abitazioni, con un focus speciale sul progetto Salva Casa. La partecipazione di Confabitare, patrocinante ufficiale, ha sottolineato l’impegno per soluzioni innovative e sostenibili. Durante l’inaugurazione, alla presenza di figure di spicco come il Ministro Salvini, l’architetto Luigi Cacciatore ha annunciato un importante convegno dedicato a "Salva-Casa: Commenti e misure", un appuntamento imperdibile per professionisti e cittadini interessati al futuro delle nostre case.

Confabitare ha partecipato come istituzione patrocinante alla manifestazione EdilExpoRoma 2025, presso la nuova Fiera di Roma. All’inaugurazione del 15 maggio erano presenti, tra gli altri, il Ministro Matteo Salvini e rappresentanti politici della Regione Lazio. Per Confabitare è intervenuto l’architetto Luigi Cacciatore, che ha portato i saluti della dirigenza nazionale e ha annunciato il Convegno dal titolo "Salva-Casa: Commenti e misure operative ad un anno dal Decreto", previsto per il giorno successivo. Il cuore della partecipazione di Confabitare a EdilExpoRoma 2025 è stato dunque il convegno sul Decreto Salva-Casa, che ha raccolto una partecipazione significativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Edil Expo: un punto sul Salva-Casa

In questa notizia si parla di: salva - casa - edil - expo

Bimba di 3 anni cade dalla finestra di casa, salva - Un dramma sfiorato a Maddaloni, nel Casertano: una bimba di tre anni è caduta dalla finestra del primo piano della sua abitazione.

Edil Expo: un punto sul Salva-Casa; Decreto Salva Casa, nuove FAQ: sanatoria varianti ante 1977, stato legittimo, agibilità, cambi d'uso; Salva casa, la Sardegna blocca le mini abitazioni ma ora c’è l’impugnativa.

Salva Casa: tutte le sanatorie della Legge 105/2024 - La legge di conversione del Decreto Salva Casa ha introdotto novità importanti per il settore edilizio in Italia, semplificando le normative esistenti e offrendo nuove opportunità per la ... Come scrive msn.com

Legge Salva casa: sanatoria a prezzi scontati con via libera della Camera Fondi agli atenei, scontro sui tagli tra i rettori e la ministra Bernini - Legge Salva casa: sanatoria a prezzi scontati con via libera della Camera Fondi agli atenei, scontro sui tagli tra i rettori e la ministra Bernini La Camera approva il decreto Salva casa con 155 ... Riporta ilsole24ore.com