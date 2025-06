Ederson Juventus l’affare si scalda! C’è il gradimento del brasiliano | cosa filtra sulla possibile trattativa con l’Atalanta Le ultimissime

L’attenzione si accende su Ederson dell’Atalanta: il centrocampista brasiliano sta scalando le gerarchie del calciomercato Juventus, che punta deciso a mettere a segno un colpo di peso. Secondo le ultime indiscrezioni, l’interesse bianconero si fa sempre più concreto e potrebbe sbloccarsi a breve. La trattativa si infiamma: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla possibile svolta che potrebbe ridisegnare gli equilibri del centrocampo.

Ederson Juventus, l'affare per il centrocampista brasiliano si scalda: tutti gli aggiornamenti sull'obiettivo di mercato. Uno dei nomi più caldi per il calciomercato Juventus è quello di Ederson dell' Atalanta. Gli aggiornamenti sulla possibile trattativa riportati da Giovanni Albanese. PAROLE – «Penso la Juve possa andare sul calciatore dell'Atalanta in breve tempo. Qualche sondaggio c'era già stato ma adesso l'asse con l'Atalanta potrebbe scaldarsi per via dell'interesse dei bianconeri su Ederson. C'è anche il gradimento del calciatore che potrebbe mettere in discesa l'operazione».