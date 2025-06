Ederson Juve l’Atalanta spara altissimo! Ecco la prima richiesta della Dea per la cessione del centrocampista brasiliano Le cifre

L’attenzione del calciomercato si infiamma intorno a Ederson, il talentuoso centrocampista brasiliano oggetto del desiderio della Juventus e dell’Atalanta. La Dea non fa sconti, chiedendo almeno 60 milioni di euro, cifra che riflette quanto investito in passato e la sua grande prospettiva futura. Un’affare che potrebbe segnare un passo decisivo nel mercato estivo: ma quali saranno le prossime mosse delle big italiane?

Ederson Juve, l'Atalanta spara altissimo! La richiesta della Dea per il brasiliano seguito anche dalla dirigenza bianconera. Cosa filtra. C'è anche Ederson in cima alla lista del calciomercato Juve. L'Atalanta, come al solito, non fa sconti: come rivelato dal QS, infatti, il club bergamasco valuta il suo cartellino non meno di 60 milioni di euro. Una cifra simile a quella sborsata un anno fa dalla Juve per Teun Koopmeiners. L' Atalanta non prenderà in considerazione offerte inferiori anche per Ederson.